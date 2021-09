Eishockey, Pokal : Ratinger Ice Aliens starten heute in die Pokalrunde

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens freuen sich nach der Vorbereitung auf die erste Begegnung im Pokal am Freitagabend und hoffen auf ein interessantes und intensives Spiel gegen Dinslaken. Am Sonntag geht es zum TuS Wiehl.

Am heutigen Freitag wird es ernst für die Ratinger Ice Aliens. Dann beginnt die Pokalrunde, die der Meisterschaftsrunde in diesem Jahr vorgeschaltet ist. Da noch nicht alle Regionalligisten auf Eis trainieren konnten, nehmen nur die Mannschaften teil, die sich schon vorbereitet haben.

So kommt es nun am Sandbach zum ewig jungen Duell gegen die Dinslaken Kobras. Die Mannschaft von Milan Vanek wurde punktuell verändert, so steht Justin Schrörs, der vom Ligakonkurrenten Neuwied kommt, als dritter Torhüter neben den bereits verpflichteten Lucas Eckardt und Tjaard Jansen zwischen den Pfosten. Zuletzt nahm Vanek Noah Kalinowski in den Kader auf, der, wie einige andere Spieler auch, eine Ratinger Vergangenheit hat. Beide möglichen Kontingentstellen sind mit tschechischen Spielern besetzt. Martin Beneš, seit 2019 im Dress der Giftschlangen, wird weiterhin stürmen, neu ist Nicholas Kanak, der die defensive Abteilung verstärken soll.