Lokalsport: Höseler Urgestein Mark Rueber beendet seine Karriere

Ratingen Vor 22 Jahren absolvierte der Abwehrspieler seine erste Partie. Den Verein wechselte er nie. Gegen Hochdahl wird er verabschiedet.

Rückblende: Frühjahr 1996, der SV Hösel belegt in der Fußball-Bezirkliga vor dem letzten Spieltag noch einen Nichtabstiegsplatz. Aber es ist eng. Nun kommt Ratingen 04/19 zum Saisonabschluss noch an den Neuhaus. Der längst feststehende, souveräne Meister. Und wie das immer in dieser Stadt so war, Geschenke gibt es nicht. Die Ratinger liegen nach der Pause 4:1 vorne, Hösels Abstieg scheint besiegelt.