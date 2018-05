Lokalsport : Morgen geht's gegen Turu

Zwei Spieltage noch, dann ist die Saison in der Fußball-Oberliga vorbei. 04/19 tritt morgen (15 Uhr) zum letzten Heimspiel gegen Turu Düsseldorf an. "Es wäre schön, wenn wir in den letzten beiden Spielen noch einmal sechs Punkte holen würden", betont der Trainer. Am letzten Spieltag geht's gegen das abgeschlagene Schlusslicht DSC 99.

In den letzten beiden Spielen erhalten auch die Spieler, die den Klub verlassen, noch einmal Spielzeiten. So wird im Tor nicht Dennis Raschka, sondern sein Ersatzmann Felix Burdzyk stehen.

(asch)