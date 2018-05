Lokalsport : Dressurturnier mit RP-Preis auf dem Neu-Dellerhof

Ratingen Der Reitklub Hofgarten lädt am Wochenende zum zweitägigen Dressurturnier auf dem Neu-Dellerhof in Ratingen. Morgen und Sonntag finden insgesamt 17 Dressurprüfungen statt. Den Start macht morgen (ab 8 Uhr) Prüfungen der Klasse A bis M; am Sonntag steigt um 16.30 Uhr der Höhepunkt mit einer S*-Dressur mit Kür, gesponsort vom Förderkreis Grand Prix Düsseldorf.

Auch die Rheinische Post sponsert einen Wettbewerb: Um 16 Uhr am Sonntag findet ein Führzügelwettbewerb statt.

Geritten wird auf insgesamt zwei Plätzen, der Eintritt ist frei. Nennungen für Samstag sind bis Freitag, 18 Uhr möglich, für Sonntag noch bis Samstagnachmittag.

(asch)