Lokalsport: Mehrkämpfer überzeugen auch in Einzeldisziplinen

Ratingen Die Athleten des TV Ratingen holen bei den Regio-Meisterschaften in Essen insgesamt zehn Medaillen.

Dass die Mehrkämpfer des TV Ratingen auch in den Einzeldisziplinen für Edelmetall gut sind, haben sie bei den LVN Regiomeisterschaften in Essen in den Altersklassen U16, U18, und der Aktiven bewiesen. Da Wettbewerbe für die AK U20 nicht auf dem Programm standen, haben einige Sportler den Schritt gewagt und sind bei den Aktiven gestartet.

Am verregneten zweiten Tag gingen dann in den Altersklassen U18 Femke Averdick, Jana Barluschke, Lela da Costa, Anna Holzmann, Hanna Pitzke, Jarla Sander und Charleen Schmitz in den verschiedensten Disziplinen in Essen an den Start. In der AK der Aktiven starteten Anna Mosler, Carolin Wolters und Fabian Lauret (alle U20), sowie Lena Kreft und Annabell Theisen.