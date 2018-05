Lokalsport: Goose-Necks müssen Top-Werfer stoppen

Ratingen Am Sonntag spielt der Baseball-Zweitligist gegen Neunkirchen. Pitcher von der Heide ist verletzt.

Zwei Wochen, nachdem die Ratinger Goose Necks auf heimischen Platz in der Partie gegen Bundesliga-Absteiger Dortmund Wanderers vom Regen gestoppt wurden, geht es für die Baseballer in der 2. Bundesliga Nord-West am Wochenende endlich wieder weiter. Am Sonntag sind die Neunkirchen Nightmares zu Gast auf dem New Hermann's Field (12 Uhr und 15.30 Uhr).