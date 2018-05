Lokalsport: TTC Heiligenhaus wählt einen neuen Vorstand

Heiligenhaus Der 1. Tischtennisclub 1931 Heiligenhaus lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am Dienstag, 29. Mai 2018, um 19.30 Uhr in die Gaststätte "Dorfkrug", Talburgstraße 65, ein.

Neben den Neuwahlen der einzelnen Vorstandsmitglieder stehen die Vorbereitungen zum internationalen Freundschaftstreffen in der englischen Partnerstadt Basildon an. Diese internationalen Kontakte bestehen nunmehr seit 47 Jahren. Basildon ist auch im Fußball regelmäßig in Heiligenhaus zu Besuch - zuletzt beim Turnier des SSVg Heiligenhaus. Es ist selten, dass eine Städtepartnerschaft so intensiv gelebt wird wie zwischen Heiligenhaus und den Briten .