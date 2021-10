Fußball : Reserve von Ratingen 04/19 stoppt den Negativtrend

Ratingen Die Mannschaft von Peter Köppen erreicht in der Fußball-Bezirksliga gegen den Aufstiegsfavoriten Sparta Bilk ein wichtiges Unentschieden.

Schon nach 20 Minuten musste Ratingen Torwart Kevin Hain verletzt auswechseln. Dafür kam Ole Brandt. „Das hat uns nicht geschadet. Denn wir haben ein sehr starkes Torhüterduo, das seinesgleichen in der Bezirksliga sucht“, lobte Co-Trainer Kampen. In der 25. Minute hatte 04/19 II durch Anzelm eine gute Chance, doch er traf nicht. Im Gegenzug schloss Bilk einen Konter zur 1:0-Pausenführung ab.

Nach dem Wiederanpfiff waren die Gäste in den ersten 15 Minuten das bessere Team. Umso überraschender fiel der Ausgleich durch Ismani (60.). Doch drei Minuten später führten die Bilker erneut. Nach einer Standardsituation schlief die Ratinger Abwehr regelrecht und es hieß 1:2. Von nun an wogte die Partie hin und her. In dieser Phase hielt Keeper Brandt sein Team mit einer Glanzparade im Spiel. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gelang 04/19 doch noch der Ausgleich. Leo Prusa bediente Schulz, der per Steilpass Erlind Ismani auf die Reise schickte, und der schloss ganz cool zum 2:2 ab (75.). In der restlichen Spielzeit tat sich nicht mehr viel. Bis auf die 88. Minute, als Kapitän Timo Derichs sich nur mit einer Notbremse zu helfen wusste und Gelb-Rot sah.