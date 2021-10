Handball : "interaktiv" lässt ersten Punkt liegen

Ratingen In der Nordrheinliga kassieren die Ratinger in letzter Sekunde den Siebenmeter zum 36:36 gegen Bonn. Das Unentschieden ist der erste Fleck auf der bis dahin weißen Weste.

„Letztlich müssen wir mit dem Unentschieden leben“, sagte Oelze. „Natürlich fühlt sich das nicht gut an, wenn einem der Sieg mit der letzten Aktion aus den Händen gleitet, doch es ging schließlich die ganze Zeit hin und her. Ungerecht ist die Punkteteilung sicher nicht.“ Zu Beginn waren es die Gastgeber, die hinterhergelaufen waren. Nach knapp zehn Minuten führten die Bonner 8:4. Hendrik Stock, der schon im vorigen Spiel gegen den Neusser HV zu den Leistungsträgern gezählt hatte, drehte nun aber auf und gehörte zu den entscheidenden Figuren bei der Aufholjagd. Vier Mal traf der Rückraumspieler auf dem Weg zum 13:14-Zwischenstand.

Der erste Ausgleich seit dem 4:4 ließ allerdings bis zur zweiten Halbzeit auf sich warten. Tomislav Nuic markierte eines seiner insgesamt zehn Tore zum 18:18 per Siebenmeter. Zwar gingen die Hausherren kurz darauf sogar in Führung, doch sie sahen sich zwischendurch erneut einem Drei-Tore-Rückstand ausgesetzt, den Nedim Hadzic und Bastien Arnaud schnell wieder verkürzten. Mit mehr als einem Tor ging „interaktiv“ nie in Front, doch in der Schlussphase war das Team von Coach Ace Jonovski dem Sieg etwas näher als die ehemaligen Hauptstädter.