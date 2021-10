Fußball : SV Hösel braucht Benny Schröder nicht nur als Coach

Benedikt Schröder kann die Bälle in der Offensive festmachen. Foto: Achim Blazy (abz)

HÖSEL Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga macht die Mannschaft von Bendikt Schröder ersten Boden gut. Am Sonntag will sie erneut punkten.

Von Werner Möller

Der verdiente Bezirksliga-Heimsieg des SV Hösel über Novesia Neuss bescherte am Neuhaus eine Riesen-Erleichterung. Endlich ist der erste Dreier eingefahren. Nun steht am Sonntag das nächste Abstiegsduell an, es geht zum SV Uedesheim (Sonntag, 15 Uhr, Norfer Weg). Die Linksrheinischen sind in einer ähnlichen Lage, auch sie konnten am vergangenen Sonntag erstmals dreifach punkten im Heimspiel gegen den VfL Jüchen mit einem 1:0. Das brachte den begehrten Sprung aus dem Tabellenkeller, die Höseler dagegen müssen es dort als Drittletzter weiter aushalten.

Mit Max Esken (Sperre) fehlt ein ganz wichtiger Defensivspieler, ein dickes Fragezeichen steht hinter dem laufstarken Alex Schulz, der gegen Neuss einen Pferdekuss erhielt und früh raus musste. Aber Finn Schröder hat seine Knieprobleme weitgehend bewältigt und auch mit Steven Kansy ist wieder zu rechnen. Nicht aber mit den Langzeitverletzten Marko Laufmann und Niklas Oldörp. Sebastian von der Groeben bleibt im Tor, denn Sebastian Reckzeh ist nicht fit und Linas Winter soll in der A-Jugend, wo er noch spielen kann, weiter Erfahrung sammeln.