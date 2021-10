Fußball : Ratingen 04/19 II will zurück in die Erfolgsspur

Kevin Schimanski (am Ball) bekam von den 04/19-Verantwortlichen eine Denkpause verordnet. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Kein leichtes Unterfangen für das Ratinger Bezirksliga-Team, denn am Sonntag kommt mit Sparta Bilk ein Gegner, der dringend Punkte braucht. Trainer Peter Köppen hat zudem personelle Sorgen, so ist Kevin Schimanski suspendiert.

Beständigkeit ist in der Fußball-Bezirksliga ein Fremdwort. Denn bis auf den FC Büderich, der bisher alle seine sechs Spiele souverän gewonnen hat, mussten die Mitfavoriten wie Bayer Dormagen, die DJK Gnadental und Sparta Bilk schon herbe Schlappen hinnehmen.

Wie wild es in der Liga zugeht, musste auch die so stark gestartete Reserve von Ratingen 04/19 erfahren. Nach vier Siegen folgten gegen TV Kalkum-Wittlaer und den TuS Gerresheim überraschende Niederlagen. Trainer Peter Köppen hatte schon seit Wochen immer davor gewarnt, dass seine Mannschaft noch nicht reif ist für einen Spitzenplatz. Leider hat er Recht behalten.

„Die Pleite gegen Kalkum war unnötig, aber verdient, weil wir nicht gut waren“, so der Ratinger Trainer. Gegen Gerresheim mussten die Kicker von 04/19 II erkennen, dass sie sich an den Männer-Fußball noch nicht gewöhnt haben. „Das ist verständlich. Schließlich lag unser Durchschnittsalter in diesem Spiel bei unter 20 Jahre. Und dann haben wir auch noch Pech gehabt. Wir hätten locker mit 2:0 führen können, haben die Tore aber nicht gemacht. Stattdessen schoss Gerresheim zwei glückliche Tore“, sagte Trainer Köppen. Dennoch hatte er ein Lob für seine Mannschaft übrig. „Denn nach dem 0:3 hat die Mannschaft gekämpft, sogar den Anschluss zum 2:3 geschafft. Dann aber wurden wir noch zum 2:5 ausgekontert.“

Nun gilt es den Blick nach vorne zu richten. Am Sonntag wird im Sportpark am Götschenbeck Sparta Bilk erwartet (13 Uhr). Die Bilker sind bislang deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, haben als Tabellenzehnter erst sechs Punkte erspielt. Zuletzt gab es ein 1:4 gegen Büderich. „Ich weiß auch nicht, was mit Bilk los ist. Das interessiert mich aber nicht. Ich muss sehen, dass ich meine Mannschaft wieder ans Laufen kriege.“

Personell hat Peter Köppen aber einige Sorgen. Denn wenn es dumm läuft, werden fünf Stammspieler ausfallen. So auch der Abwehrchef Philipp Schultz (Fußverletzung), Florian Stoll (Hochzeitsreise), Frederic Schulze (krank) und Kris Leipzig (konnte nicht trainieren, Arztbesuch steht noch aus).

Probleme gibt es ferner mit Kevin Schimanski, der in den letzten beiden Begegnungen fehlte. Schimanski schießt zwar Tore, ist aber läuferisch schwach. „Das kommt bei der Mannschaft nicht gut an, zumal er sich noch nicht gemeldet hat. Deshalb mussten wir handeln. In Übereinstimmung mit unserem Teammanager André Schulz haben wir Kevin Schimanski eine Pause verordnet. Wenn er will, kann er zu uns kommen. Wir sind gesprächsbereit“, erklärte Trainer Peter Köppen.