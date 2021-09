Handball : Interaktiv-Reserve empfängt Zweite der SG Langenfeld

Trainer René Osterwind hat noch einige offene Fragen. RP-Foto: Archiv/Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

RATINGEN Erstmals in der noch jungen Handballsaison hat der Verbandsligist „interaktiv Handball II“ Heimrecht. Die SG Langenfeld II kommt an die Gothaer Straße (Samstag, 15.30 Uhr), ein Gast, der auf seinen erkämpften Platz in der Oberliga verzichtet, aber eine starke Truppe stellt.

Anders ist deren klarer Heimsieg zuletzt gegen TB Wülfrath (31:23) nicht zu erklären. „Da kommt eine Wundertüte auf uns zu“, erklärt der Ratinger Trainer Rene Osterwind. Ein Punkt steht bei ihm auf der Habenseite bei zwei Spielen, beide auswärts, diese Bilanz soll verbessert werden.