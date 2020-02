Frühjahrsputz : Ratinger machen die Stadt sauber

Die Gruppe „CleanUp“ beteiligt sich erneut am Dreck-weg-Tag am 7. März.

Dabei wird sich die Gruppe dem Frühjahrsputz, also dem Dreck-Weg-Tag, der Stadt Ratingen anschließen und so gemeinsam mit hoffentlich vielen anderen Ratingen ein Stück schöner machen. Geputzt wird am Samstag, 7. März. von 10 bis 12 Uhr. 10 bis 12 Uhr. Die Kommunalen Dienste der Stadt Ratingen freuen sich über jeden, der mitmachen möchte. Aufgerufen sind also alle Bürgerinnen und Bürger, Nachbarschaftsgruppen, Vereine und Organisationen, zum Müllsack zu greifen und Abfall von Wegrändern und öffentlichen Plätzen einzusammeln. Ziel dieser gemeinsamen Aktion ist es, die Ratingerinnen und Ratinger für eine dauerhaft saubere Stadt zu sensibilisieren.