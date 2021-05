Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Ratinger sterben nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann Das Kreisgesundheitsamt meldet für Mittwoch 218 Neuinfektionen, 6 mehr als am Dienstag. Dieser Anstiegen treibt auch die Inzidenz wieder hoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1724 Infizierte erfasst, 34 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 149 (+1; 15 neu, 14 genesen), in Haan 79 (-1; 11 neu, 12 genesen), in Heiligenhaus 103 (-2; 9 neu, 11 genesen), in Hilden 138 (+4; 20 neu, 16 genesen), in Langenfeld 231 (+1; 24 neu, 23 genesen), in Mettmann 83 (+12; 16 neu, 4 genesen), in Monheim 191 (+7; 30 neu, 23 genesen), in Ratingen 344 (-14; 39 neu, 51 genesen), in Velbert 324 (+18; 46 neu, 28 genesen) und in Wülfrath 82 (+8; 8 neu).