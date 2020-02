Umbaupläne : Medienzentrum: Ausschreibungen laufen

Das Foyer der Stadtbücherei soll umgestaltet werden. Außerdem soll ein Bereich für Computerspiele entstehen.

Das Bürgerbüro ist kurz vor Weihnachten in die neuen Räume im Rathaus an der Minoritenstraße gezogen. Und damit sind die im Medienzentrum am Peter-Brüning-Platz belegten Räume wieder frei. Zeit also, mit den geplanten Umbauarbeiten im Medienzentrum zu beginnen. Die Möbel sind alle ausgeräumt und direkt im neuen Jahr sind nach Angaben der Stadt Ratingen die Ausschreibungen für einige Bautätigkeiten erfolgt.