Unterstützung für Projekt : Rathaus bald mit externen Ratgebern

Die Partnerschaft Deutschland soll bei der möglichen Umsetzung einer Wohnungsbaugesellschaft helfen.

Wenn sich öffentliche Verwaltungsinstitutionen in letzter Zeit externe Berater an Land holen, denken viele an die umstrittene „Berateraffaire“ der Bundeswehr.

Der Bund verkauft Geschäftsanteile an interessierte öffentliche Auftraggeber. Diese werden dann an der Gesellschaft beteiligt und können die PD bei einer „In-House-Vergabe“ ohne weitere Ausschreibung beauftragen. „Gesellschafter können die PD für ein umfassendes Portfolio an Beratungsfeldern sowie zu und in allen Projektphasen in Anspruch nehmen“, so die Stadt.