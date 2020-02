Ausgezeichnet : Lernpartner tauschen sich aus

Das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft traf sich bei Landrat Thomas Hendele.

Jetzt lud Landrat Thomas Hendele zum großen Netzwerktreffen, dem „KSW-Meeting“, in das Kreishaus in Mettmann ein. Die rund 90 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Schule und Hochschule erwarteten drei informative Impulsvorträge von Landrat Hendele, IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen und Karl Tymister, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Mettmann, in denen das Thema „Ausbildungsplatzsuche“ aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wurde.

Im KSW spiegelt sich die Vielfalt der im Kreis Mettmann ansässigen Unternehmen und der Schullandschaft wider: Alle Schulformen und die verschiedensten Branchen vom Automobilzulieferer über das Handwerk bis zum Pharmazieunternehmen sind vertreten. Über 70 Prozent der weiterführenden Schulen im Kreis Mettmann nehmen am KSW teil. „Schüler der KSW-Schulen erhalten einen vertieften Blick in das Berufsleben und lernen die Anforderungen an die unterschiedlichsten Ausbildungsberufe kennen. Der Weg von der Schule in Ausbildung, Beschäftigung oder Studium kann durch diese Berufs- und Studienorientierung mit direktem Bezug zum Unternehmen leichter werden“, fasste Hendele die Vorteile des KSW zusammen und bedankte sich bei Berghausen für die Unterstützung der IHK.