Training in Homberg : Wie umgehen mit Kopfschmerzen

Psychologin Heike Preukschat bietet Kopfschmerztraining für junge Menschen an. Entspannung steht im Vordergrund.

In Zeiten von Corona mögen Kopfschmerzen oder Migräne einem vielleicht als Lappalie daherkommen. Jeder – vor allem Erwachsene – weiß, der regelmäßig Kopfschmerzen hatte, dass die Schmerzen ziemlich lästig und belastend sein können. Die Schmerzen können im schlimmsten Fall dazu führen, dass man sogar die Freude an Hobbys verliert, ständig krankgeschrieben ist und nicht arbeiten kann.

Die Kinder- und Jugendtherapeutin hat ein eigens auf Kinder und Jugendliche ausgerichtetes Kopfschmerztraining entwickelt und bietet dies seit Anfang Februar für Kinder und Jugendliche in Kleingruppen in ihrer Praxis in Homberg immer montags an. „Betroffene lernen, wie die Schmerzen entstehen, welche Techniken und Strategien helfen, besser mit dem Schmerz umzugehen und Stress zu reduzieren“, erklärt die Psychologin. Es hätten sich Entspannungsverfahren wie Meditation oder Traumreisen und Ablenkungsstrategien bewährt, dies bestätige die Wissenschaft.