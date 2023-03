Verkehr in Ratingen U 72 fährt künftig bis nach Benrath

„Die Einführung ist im Laufe diesen Jahres, vermutlich im Sommer, geplant. Wir begrüßen sehr, dass es eine solche Aufwertung der Stadtbahn fast zeitgleich mit der Einführung des 49-Euro-Tickets geben wird“, so Heins. „So wird der ÖPNV noch konkurrenzfähiger zum Privat-Pkw“. In den nächsten Jahren soll auch das Busnetz der Rheinbahn komplett überarbeitet werden. „Wir werden diese Entwicklung sowohl in Ratingen als auch im Kreis eng begleiten und uns für Verbesserungen in Ratingen einsetzen“, sind sich Heins und Thomas einig.