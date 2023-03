Partnerstadt Maubeuge Gäste schauen hinter sonst verschlossene Türen

Das schlechte Wetter machte leider die geplante Wanderung mit dem Sauerländischen Gebirgsverein zunichte. So wurde der Museumsteil des Besuchsprogramms ausgeweitet: Zum Neanderthal-Museum kam das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford dazu. Der Rundgang durch Lintorf am Samstag musste auch abgekürzt werden. Für die französischen Gäste öffneten sich die Türen zu ganz besonderen Orten, zum Beispiel dem Glockenturm von St. Peter und Paul und dem Schloss Linnep in Breitscheid.