Förderverein Cromford Mitglieder trafen sich in der Hohen Fabrik

Um dies in der Praxis hautnah zu erleben, wird der Förderverein am 22. April ab 11 Uhr einen Besuch des einzigarteigen hybriden Bürogebäudes ,The Cradle, der Interboden Gruppe im Düsseldorfer Hafen anbieten. Hierzu können Anmeldungen unter RIM –Ratingen@lvr.de erfolgen.