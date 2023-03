Ratingen Rat: Ab 1. Mai höhere Preise in den Bädern

(kle) Auf die Gäste der Ratinger Bäder kommen ab dem 1. Mai neue Preiserhöhungen zu. Ein überarbeitetes Preistableau passierte jetzt den Aufsichtsrat und den Rat. Gerold Fahr (CDU), Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke, sprach von unvermeidlichen Preiserhöhungen. Es gibt mehrere Problemfelder: so die extrem gestiegenen Energiepreise, zudem muss mit Blick auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst mit deutlichen Mehrkosten im sechsstelligen Bereich bei den Personalaufwendungen gerechnet werden. Man geht aufgrund der Mehrerlöse von zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rund 150.000 Euro aus. Beispiele für die neuen Preise: Ein Einzelticket im Hallenbad und Freibad kostet nun 5,80 Euro (bisher 5,50 Euro), im Allwetterbad Lintorf werden nun sieben Euro statt bisher 6,50 Euro fällig. Es gibt auch weiterhin andere Tarifformen, zum Beispiel für die Sommerferien, für Familien, Früh- und Spätschwimmer. Die Jahreskarte kostet für alle Bäder ab dem 1. Mai 520 Euro (statt bisher 480 Euro). Auch im Saunabereich gibt es Preiserhöhungen. So kostet eine Tageskarte 26 statt 24 Euro.