Ratingen : Pumuckl und Märchen im Abo

„Der gestiefelte Kater“ kommt im Kinder-Abo als Märchenmusical daher. Foto: RP/Stadt Ratingen

Die Stadt bietet in der kommenden Theaterspielzeit vier Stücke für Kinder an.

(RP) Für die Spielzeit 2019/2020 bietet das Kulturamt im Stadttheater ein Kindertheaterabonnement an, das sich aus vier Vorstellungen zusammensetzt. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Den Anfang macht am Mittwoch, 9.Oktober, die Vorstellung „Pumuckl zieht das große Los“, ein Theaterstück mit Musik nach der Vorlage von Ellis Kaut. In diesem Stück gewinnt Meister Eder bei einem Preisausschreiben eine Schiffsreise. Dabei handelt es sich um eine Falle: Der große blaue Klabauter will Pumuckl zurück ins Meer holen.

Das Westfälische Landestheater gastiert am Dienstag, 19. November, im Stadttheater und führt das Stück „Der Zauberer von Oz“ auf. Das Buch erzählt die Geschichte von Dorothy, die es durch einen Wirbelsturm in das wundersame Oz verschlägt. Unbeabsichtigt vernichtet sie die böse Hexe des Ostens und befreit so das Volk der Munchkins. Doch bevor Dorothy noch richtig begreift, was mit ihr in dem fremden Land geschieht, wird sie zum Zauberer von Oz geschickt, der ihr wieder nach Hause verhelfen kann.

Am Dienstag, 11. Februar, wird das Familienstück „In einem tiefen dunklen Wald“ von Paul Maar aufgeführt. Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora soll heiraten – doch kein Bewerber gefällt ihr. In dem Dilemma reift die Idee, sich von einem Untier entführen zu lassen. Dann würde wohl ein mutiger, schöner Prinz von weit her kommen, um sie zu befreien! Doch leider kommt kein Prinz, das Untier frisst nur Henriette-Rosalindes-Audoras Pralinen.

Zum Abschluss des Kindertheaterabonnements steht am Mittwoch, 18. März das Märchenmusical „Der gestiefelte Kater“ nach den Brüdern Grimm auf dem Programm. Es ist die Geschichte vom Müllerssohn, der nach dem Tod seines Vaters nur einen Kater erbt. Mit entsprechenden Stiefeln ausgestattet verhilft dieser Kater ihm aber zu Glück und Reichtum.