Ratingen : Kreis-CDU für Radweg-Kompromiss

Kreis Mettmann (RP) „Irritiert“ zeigt sich die CDU-Kreistagsfraktion über die Skepsis und Kritik am Kompromiss zum Radweg an der L 239. Der sei „das Ergebnis von schwierigen und zähen Verhandlungen zwischen unserem Landrat und dem Landesbetrieb Straßen NRW.

Er bietet erstmals eine realistische Chance, in absehbarer Zeit diesen Radweg zu bauen“, so CDU-Fraktionschef Klaus-Dieter Völker. Der Kreis sei seit Jahren darum bemüht, den Fehler, die L 239 ohne Radweg zu planen, zu reparieren. Völker weiter. „Die Forderung der Idealisten, dies im Rahmen des Ausbaues der Landstraße zu erledigen, ist von vorneherein zum Scheitern verurteilt, weil dann das gesamte Verfahren neu aufgenommen werden müsste und das wissen alle Beteiligten sehr gut.“ Wer diesen Weg weiter verfolge, sei nicht wirklich an der Anlage eines Radweges im Umfeld der L 239 interessiert. Die Musik spiele nun im Regionalrat.