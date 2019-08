Ratingen : Minigolf macht trotz Hitze immer wieder Spaß

Ratingen Reportage: Die sommerlichen Temperaturen lassen einen nicht kalt. Zurzeit ist es etwas angenehmer. Doch es gab auch schon sehr heiße Tage.

Corina Wischtukat ist gerade dabei, einen Ventilator in dem Kassenhäuschen ihrer Minigolf-Anlage aufzubauen. „Wir haben leider keine Klimaanlage, deshalb muss dieses Gerät hier herhalten“, erklärt sie. Das Thermometer zeigt 36 Grad an.

Ganz Ratingen stöhnt unter dieser Hitze – die 54-Jährige dagegen nimmt es gelassen. „Mir ist dieses Wetter tausendmal lieber als Schnee und Regen. Viel trinken, dann geht das schon.“ Trotzdem: Die Minigolf-Anlage am Krummenweg, die sie seit fünf Jahren zusammen mit ihrem Mann betreibt, leidet unter den extremen Wetterbedingungen. Eine Bahn sei wegen der Hitze schon gebrochen. „Der Boden ist extrem trocken durch die Hitze“, erklärt sie. Wenn es dann regne, verschiebe sich der Boden. Dadurch entstehen Risse an den Bahnen. Von der Farbe der Bahnen ganz zu schweigen.

Aktuell: Während der Schulferien ist die Anlage am Krummenweg bereits ab 11 Uhr geöffnet.

„Die verblasst natürlich in der prallen Sonne“, so die Betreiberin. Jedes Jahr sind es fünf bis sechs Bahnen, die die Familie Wischtukat wieder auf Vordermann bringen muss. Das gehe ins Geld. Auch auf dem Rasen der 18 Loch-Betonbahn aus den 60er Jahren hat die Hitze ihre Spuren hinterlassen. Jeden Tag wässert die 54-Jährige das Gelände, damit das Gras nicht austrocknet. Das sei aber nur möglich, wenn keiner mehr auf der Anlage ist. „Die Bahnen werden nass und rutschig.“ Deshalb wässert sie in der Regel nach 20 Uhr für zwei Stunden, wenn alle Besucher weg sind.