Heiligenhaus : Gäste gehen auf olympische Sommertour

In diversen olympischen Wettbewerben traten Gäste gegen die Kinder an – unter anderem beim Basketball.Basketball. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Ein beliebtes Ziel: die Stadtranderholung. SPD und CDU waren schon da. Weitere Dienstreisen folgen in Kürze.

Von Henry Kreilmann

Die Delegation der CDU hatte sich in der vergangenen Woche die heißeste aller Zeiten für ihren Traditionsbesuch bei der Stadtdranderholung ausgesucht. Gestern waren Vertreter der SPD vor Ort und nutzten die vergleichsweise kühleren Stunden für eine Mini-Olympiade.

Mitgebracht hatten sie Eis für jeden. Allerdings durften die Ferienkinder sich diese eisige Abkühlung erst einmal verdienen: Die fünf Sozialdemokraten gaben sich siegesgewiss und traten gegen die Kinder in drei sportlichen Wettkämpfen an, die Stadtranderholungsleiter, Kristian Slyczuk sich erdacht hat: Dazu gehörte „Ball über die Schnur“. In dieser Disziplin mussten die Kontrahenten einen Tischtennisball mit einem Tischtennisschläger über eine weit über den Köpfen gespannte Schnur spielen – und wieder auffangen. Gar nicht so einfach, stellten die Vertreter der Stadtranderholung, die Ferienkinder Robin, Elea, Lennard und Tristan fest. Aber im ersten Duell hatten sie die Nase vorn.

INFO Einladung in die Hauptstadt Termin Der Deutsche Bundestag öffnet am 8. September seine Türen zum Tag der Ein- und Ausblicke", so der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer. Neben einem Einblick in das Herz der Deutschen Demokratie werde es Aktionen und Rundgänge geben. Details auf www.bundestag.de/tea.

Auch beim Hula-Hoop-Reifen-Hochwurf, konnte Betreuer Basti die Sozialdemokraten schlagen. In der letzten Runde, dem Basketballwurf, konnte SPD-Ortsverbandschef Ingmar Janssen mit einem versenkten Wurf zwar noch mal anknüpfen, aber gegen die insgesamt von knapp 80 Kindern angefeuerten Teammitglieder der Stadtranderholung kamen sie nicht an. „Der Spaß steht im Vordergrund“, war für die Ratsmitglieder schon vorab klar. Das Eis als Belohnung für einen Ferientag mit wechselhaftem Wetter, aber mit einem heiß umkämpften Wettbewerb sorgte dann für den Ausklang des Besuchs.

In der nächsten Woche steht dann wieder eine AG-Woche, beispielsweise mit der Segel-AG und der Sport-AG an. Noch gibt es vereinzelt freie Plätze für die beiden letzten Betreuungswochen, die vierte und fünfte Ferienwoche für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren,. Eine Woche kostet pro Kind 43 Euro, die Teilnahme zweier Kinder einer Familie kostet pro Woche 65 Euro. Jedes weitere Kind einer Familie nimmt kostenfrei teil. Die Anmeldung erfolgt persönlich im Club an der Hülsbecker Straße.

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese hat in den Sommerferien ein ungewöhnliches Dienstreiseprogramm, „Sommertour“ genannt. Am Montag, 5. August, startet sie in Neviges. Im Igelsbrucher Hof wird sich die Bundestagsabgeordnete mit der Kreisbauernschaft treffen. Mit der Wülfrather Tischlerei Kicinski, dem Nevigeser Unternehmen Straka 3D Lasertechnik sowie der Ratinger WfB, einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, stehen drei Betriebsbesuche auf dem Programm.

„Mich interessiert, wie die Arbeitswelt in den Unternehmen meines Wahlkreises aussieht“, sagt KerstinGriese, die als Staatssekretärin täglich damit im Bundesministerium für Arbeit und Soziales beschäftigt ist. Um soziale Themen geht es auch bei dem Besuch des Heiligenhauser Standorts der Tafel für Niederberg und des von der Europäischen Union und dem Bund geförderten Medien-Cafés in Ratingen-West.

Tischtennisbälle übers Seil bugsieren – ein klarer Fall für geschulte Feinmotorik auf beiden Seiten. Foto: Blazy, Achim (abz)