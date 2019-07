Ratingen (RP) : Schützenumzug: Straßen müssen gesperrt werden

Ratingen (RP) Vom 2. bis 6. August steigt das Schützenfest in Ratingen Mitte. Höhepunkt wird der Große Schützenumzug am Sonntag, 4. August, von rund 13.30 bis 17.30 Uhr sein. Aufgrund des Schützenumzugs kommt es zu Verkehrsbeschränkungen.

Parkplatz am Schwimmbad, teilweise von 6.30 bis 19 Uhr gesperrt. Bahnstraße, ca. 14 bis 14.15 Uhr gesperrt für die Aufstellung der Schützen mit anschließendem Marsch über Bahn- und Oberstraße zum Markt. Kaiserswerther Straße ab Suitbertusstraße über Peter-Brüning-Platz bis zur Fußgängerzone ab 10 Uhr bis ca. 16 Uhr gesperrt, Halteverbote von 10 bis 18 Uhr. Halteverbote rund um den Schützenplatz (An der Loh, Lohberg, Birkhahnweg, Am Eulenberg, Nachtigallenweg, Brückstraße) von Freitag, 15 Uhr, bis Dienstag, 3 Uhr. Halteverbote in der Hochstraße, dort auch am Montagabend, 19 bis 22 Uhr.