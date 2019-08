Ratingen : Freibad wird zum Abenteuerspielplatz

Die Ferien sind zum Austoben da, sagt Badbetriebsleiter Uwe Nedwed. Es gibt die beliebtesten Spaßangebote.

Da kann keine Langeweile aufkommen. Beim großen Sommerfest im Freibad Angerbad können Familien ganz viel Spaß in den Ferien erleben. Am Samstag, 10. August, krempelt das Ratinger Bäder-Team die Badelandschaft mächtig um und verwandelt sie zu einem einzigen Abenteuerspielplatz. Von 12 bis 18 Uhr warten auf die Kinder in den Außenbecken zahlreiche Überraschungen: von attraktiven Großspielgeräten bis hin zu spritzigen Aktionen.