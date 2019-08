Ratingen : Heute wird sie 100 Jahre alt

Elfriede Burow lebt in Haus Salem in Ratingen Ost. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Elfriede Burow feiert im Haus Salem einen ganz besonderen Tag.

(RP) Es ist für sie ein ganz besonderer Tag: Elfriede Burow, geborene Wittkowski, feiert am heutigen Donnerstag, 1. August, in Ratingen im Haus Salem der Kaiserwerther Diakonie ihren 100. Geburtstag.

Zu ihrer Lebensgeschichte: Sie wurde in Elbing, Westpreußen, geboren. Nach dem Besuch des Lyzeums und anschließender Ausbildung arbeitete sie als Bilanzbuchhalterin. 1942 heiratete sie dann den Baptistenpastor Wilhelm Burow.

Im Frühjahr 1945 flüchtete sie über Stettin nach Travemünde. 1948 kam ihr Mann aus russischer Gefangenschaft zurück und wurde in Ratzeburg, Schleswig-Holstein, Pastor.

1949 wurde ihr Sohn Wilfried geboren, und 1959 kam ihre Nichte Gabi als Pflegetochter in die Familie.

Aalen in Baden-Württemberg, Steinau in Hessen und Hunsheim im Oberbergischen Kreis waren weitere Wohnorte, an denen ihr Mann Pastor war. Er verstarb im Jahre 1999.