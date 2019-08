Ratingen : Golfclub Grevenmühle spielt für guten Zweck

(RP) Der Golfclub Grevenmühle lädt für Sonntag, 4. August, zum Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe ein. Das Turnier ist eines von insgesamt rund 115 Turnieren im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie.

Bundesweit gehen in diesem Jahr tausende Golferinnen und Golfer bei den 38. bundesweiten Golf-Wettspielen an den Start, um die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe zu unterstützen. Für die Teilnehmer des Turniers in Homberg gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 5. Oktober im Golfclub Altenhof zu qualifizieren.