Wohnungsbau : Stadt beteiligt sich am Bauprojekt Alte Feuerwache

Ratingen Mehrgenerationenwohnen: Das Projekt Alte Feuerwache wird in Düsseldorf und Ratingen vorgestellt.

(JoPr) Es geht voran beim Mehrgenerationen-Wohnprojekt Alte Feuerwache: Die Pläne gehen bereits ins Detail, viele der 44 Wohnungen haben Interessenten gefunden. Und die Stadt Ratingen will sich finanziell engagieren und ins Projekt einsteigen. Es werden vor allem noch junge Familien gesucht. Bei zwei Veranstaltungen will man weiter auf sich aufmerksam machen: Die Mitglieder der Genossenschaft „Wohnen Innovativ in RatingenEN (WIR e.G.) nehmen am Sonntag an dem vom Wohnungsamt Düsseldorf organisierten „Forum Gemeinsam wohnen“ teil. Die Veranstaltung findet statt am Sonntag 10. November 2019 von 11 bis 15 Uhr in der VHS Düsseldorf am Hauptbahnhof, Bertha-von-Suttner-Platz 1, statt.