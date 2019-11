Konzerte : Orgelnacht bei Wein und Kerzenschein

Organist Hanke. Foto: RP/Blazy

Die evangelische Kirchengemeinde Ratingen startet heute in den Konzert-Monat November.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die evangelische Kirchengemeinde Ratingen startet heute in den Konzert-November. Zum Auftakt gibt es die zehnte Orgelnacht in der evangelischen Stadtkirche an der Lintorfer Straße und einen Liederabend mit dem Titel „Laila – laila“ in der Paul-Gerhardt-Kirche in Tiefenbroich.

Der November hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Konzertmonat in der evangelischen Kirchengemeinde Ratingen entwickelt. Auch in diesem Jahr laden die Musiker der Gemeinde zu einigen besonderen Veranstaltungen ein.

Info Die Geschichte der Orgel in der Stadtkirche Orgel Im Jahr 1735 wurde die Orgel für die evangelische Stadtkirche gebaut. 1769 musste sie gründlichrepariert werden. 1905 wurde das Instrument erneuert, und der Spieltisch an der Seite angebracht. Zerstörung Bei einem Brand in der Kirche in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 1972 wurde die Orgel fast völlig zerstört. Mithilfe der Originalzeichnungen konnte der Orgelprospekt rekonstruiert werden. Im Jahr 1973 wurde die neue Orgel der Firma Schuke der Gemeinde übergeben.

Die Orgelnacht bei Wein und Kerzenschein beginnt heute um 20 Uhr. Im Jahr 2008 hatte Kantor Martin Hanke zum ersten Mal zu einem solchen Begegnungskonzert eingeladen. Zur zehnten Auflage in diesem Jahr wirken erstmalig Organisten aus allen fünf Bezirken der Gemeinde mit sowie zwei befreundete Organisten aus dem Umland.

Der Bogen der gespielten Musik reicht vom 16. Jahrhundert mit Werken von Sweelinck und Hassler über J.S. Bach, F. Mendelssohn und T. Dubois bis hin zu sakropopulärer Musik von M. Schütz. Das Programm wird abgeschlossen von Nico Oberbanscheidt, der seine Improvisationen mit elektronischen Klängen bereichert und Clemens Orth, der seit diesem Jahr als neuer Organist an der Friedenskirche in Ratingen Ost tätig ist. Clemens Orth ist in der Jazz-Szene beheimatet und spielt dementsprechend eigene Werke und Jazz-Improvisationen. Die weiteren mitwirkenden Musiker sind Martin Hanke, Dietmar Sendt und Uwe Springer sowie als Gäste Volker Dax und Peer-Konstantin Schober.

In den Pausen jeweils zwischen zwei Organisten werden vom Förderverein Crescendo Getränke gereicht. Der Einlass ist jederzeit möglich; der Eintritt ist frei. Die Kollekte am Ausgang sowie die Spenden am Getränkeausschank dienen dem Förderverein Crescendo zur Förderung der Kirchenmusik in der Gemeinde.

Der Liederabend „Laila – Laila“ zum Abschluss der Reihe „Begegnung mit dem Judentum“ mit Esther Lorenz und Peter Kuhz findet dann am Samstag, 9. November, um 19 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche in Tiefenbroich statt. Esther Lorenz (Gesang und Rezitation) und Peter Kuhz (Gitarre) singen und spielen Musik der israelischen und der spanisch-jüdischen Tradition.

Esther Lorenz moderiert dabei das Programm selber. Ihre kleinen Einführungen, Geschichten und Anekdoten zum jüdischen Leben, Feiertagen, Bräuchen und Humor betten die Lieder sozusagen ein in eine Art Kaleidoskop. Es ist wie ein Blick auf jüdisches Leben, Denken und Fühlen zwischen der Vertreibung der Juden aus Spanien im 15. Jahrhundert und dem Judentum heute in Isreal, New York, Ratingen und anderswo

Kantor Martin Hanke hat die Orgelnacht ins Leben gerufen. Er spielt auch heute Abend. Foto: RP/Blazy