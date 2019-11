Handball : Rollentausch bei der SG: Jonovski ist nur noch Trainer

Ratingen Da mit der bisherigen Ausbeute in der Handball-Regionalliga alle unzufrieden sind, ändert die SG Ratingen ihr Gespann: Trainer Marcel Müller wird wieder zum Rückraumspieler, Spielertrainer Ace Jonovski zum reinen Trainer. Das soll das Rückzugsverhalten verbessern und die Fehlerquote im Rückraum minimieren, so der Wunsch von Geschäftsführer Bastian Schlierkamp.

Mit 5:7 Punkten auf Tabellenplatz neun ist die SG Ratingen von ihrem Saisonziel Aufstieg aus der Regionalliga so weit entfernt, dass sie nun gehandelt hat: Ace Jonovski soll seine Handballschuhe an den Nagel hängen, Marcel Müller seine wieder anziehen. Im Gespann Spielertrainer und Trainer gibt es so also den Rollentausch zum Trainer und Spieler. Das ist das Ergebnis einer Analyse, die Bastian Schlierkamp mit den beiden Akteuren geführt hat. „Wir werden Ace als Spieler opfern. Das fällt ihm nicht leicht, aber so kriegen wir mit Marcello einen zusätzlichen Rückraumspieler“, erklärt der SG-Geschäftsführer.