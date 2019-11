Ausstellung im Foyer : Malerei, Collage und Fotografie bei der Kreispolizei

Mettmann „Raum - Figur - Weite“ ist der Titel der Ausstellung von Monika Hampe und Monika Medam im Foyer der Kreispolizeibehörde Mettmann. Während Hampe in der Gegenständlichkeit zu Hause ist mit den Fokus auf Landschaftsmalerei, arbeitet Medam häufig mit Materialkombinationen, Fotos und Verbindungen von konkret und abstrakt.

Beide kennen sich als Mitglieder des Hildener Künstlerhaus H6, es ist ihre erste gemeinsame Ausstellung. Zuvor haben sie an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in Düsseldorf, Neuss, Hilden und Haan teilgenommen. Monika Hampe lebt in Haan. Monika Medam stammt ursprünglich aus Düsseldorf, seit zehn Jahren lebt und arbeitet sie als Künstlerin und Autorin in Hilden. Ausgangpunkt der Arbeiten von Monika Hampe ist die Realität. Die gegenständlichen Themen, die sie zu ihren Arbeiten inspirieren sind der Mensch, Natur und Landschaft. Gestalterische Ausdrucksmittel sind Acrylfarben, Kohle, Kreide und Graphit. Öl ist für sie das ideale Medium für Wolkenbilder.