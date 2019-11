Ratingen : Laternen leuchten in den Klassen

Klassenräume verwandelten sich in stimmungsvolle Ausstellungsfläche. Foto: RP/Schule

Ratingen Die Laternenausstellung der Heinrich-Schmitz-Grundschule ist in jedem Jahr ein stimmungsvoller Auftakt für die bevorstehende Martins- und Adventszeit. Am Dienstag war es dann auch wieder so weit!

