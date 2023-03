Ferienprogramm in Cromford Alte Kleidung wird zum Hingucker

Upcycling in Cromford – aus alt mach neu Ein Loch im T-Shirt, ein Fleck auf der Jeans, der Pulli, der nicht mehr in ist – was mache ich mit Kleidung, die ich nicht mehr tragen will? Ab in die Tonne? Oder können wir nachhaltiger mit den Stücken in unseren Kleiderschränken umgehen? Der Workshop führt ein in unterschiedliche Techniken des Upcyclings und zeigt, wie aus einem alten Kleidungsstück ein echter Hingucker gestaltet werden kann. Mithilfe von Scheren, Flicken, Bändern, Stickgarn, Farbe und selbst gemachten Stempeln soll der mitgebrachten Kleidung neues Leben eingehaucht werden. Termine sind am Donnerstag, 6. April, und am Dienstag, 11. April, jeweils von 13.30 bis 16 Uhr. Die Teilnehmer sollten ein bis zwei Kleidungsstücke mitbringen, die aufgewertet werden sollen.