Tanz-Event in Heiligenhaus „Dance4Fans“-Ideen machen DJ Bobo Spaß

Zum fünften Mal führt die Tanzschule Heigl den „Dance 4 Fans“-Contest durch, an dem 900 Starter aus ganz Deutschland und den Niederlanden teilnehmen. „Die Kids wollen so tanzen wie ihre Stars auf der Bühne oder in den Videoclips“, beschreibt Jürgen Heigl den Stil der Choreografien. Trainerin Mara Richter schickt 60 Solisten und vier Teams in den Wettbewerb, bei dem es um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft geht.