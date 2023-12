Leben im Kreis Mettmann Mit Eisskulpturen und Wasserfotos durch die Ferien

Das Neanderthal Museum hat in den Weihnachtsferien geöffnet und bietet neben dem Besuch der neuen Sonderausstellung „Eis Zeit Reise Grönland“ auch zwei Ferienaktionen an. Am Donnerstag, 4. Januar, sind Gäste eingeladen, mit dem Eisbildhauer Joachim Knorra in einem zweistündigen Outdoor-Workshop eigene Eisskulpturen zu schnitzen. Der Workshop startet um 13 Uhr, Material und Handschuhe werden gestellt. Die Kosten liegen bei 69 Euro pro Person inklusive Museumseintritt. Wer möchte, kann sein Kunstwerk gut gekühlt mit nach Hause nehmen. Für Foto-begeisterte Eltern oder Großeltern, die mit den Kindern etwas erleben möchten, bietet sich der Fotografie-Workshop „Ein Tag am Wasser“ mit der Fotografin Farina Graßmann am Sonntag, 7. Januar, an. Im Neandertal können Teilnehmende Wasserspiegelungen, Wellenbewegungen und - bei entsprechenden Temperaturen - gefrorenes Wasser durch ihre Kamera neu entdecken. Die Fotos werden mit der eigenen Kamera oder dem Smartphone gemacht. Getränke, Snacks und wetterfeste Kleidung sollten mitgebracht werden. Der Workshop findet zwischen 11 und 14 Uhr statt und ist geeignet für Kinder ab 8 Jahren in Begleitung. Die Kosten liegen bei 39 Euro pro Person inklusive Eintritt und Besuch der Ausstellung. Tickets und Details gibt es auf www.neanderthal.de. Öffnungszeiten an den Feiertagen: Am 24., 25. und 31. Dezember bleibt das Museum geschlossen. Am 26. Dezember ist das Museum regulär geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Am 1. Januar öffnet das Museum ab 13 Uhr.