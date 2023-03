Lintorfer Grundschule Schüler reisen mit Jim Knopf

Beim Projekt „Jim Knopf – Auf nach Lummerland“ verbinden sich Elemente aus Tanz, Zirkus und Theater mit einem Klassiker der Kinderliteratur von Micheal Ende. Die beteiligten Kinder erleben die Geschichte und deren Umsetzung hautnah und haben so einen niederschwelligen Zugang zu Theater und darstellender Kunst als Beitrag zur kulturellen Bildung an Schulen. Jedes Kind steht dabei im Mittelpunkt und ist Teil eines großen gemeinsamen Ganzen. So können sich die eigenen Grenzen spielerisch erweitern und Eigenständigkeit, Kreativität und Ausdrucksmöglichkeiten gefördert werden. Gemeinsame Aktionen in der Aula zu Beginn und Ende eines jeden Projekttages stärken mit viel Freude und Aktion das Gemeinschaftsgefühl.