Kultur in Ratingen Künstler malt in der Pandemie draußen

Draußen – so ist die neue Ausstellung mit Werken von Jan Stieding im Museum Ratingen benannt, die am Freitag, 31. März um 19 Uhr eröffnet wird. Jan Stieding ist in Ratingen kein Unbekannter, wurden doch bereits 2014 einige seiner Bilder in die hauseigene Sammlung aufgenommen und der Öffentlichkeit präsentiert.