Lintorfer Schule Neuer Standort für Lintorfer Schmitz-Schule

(RP/kle) Nun ist es entschieden: Der Rat hat den Schulentwicklungsplan für die Grundschulen einstimmig beschlossen. Die Verwaltung präsentierte zudem einen möglichen Standort für einen Neubau der Heinrich-Schmitz-Schule. Dieser biete viele Vorteile, findet die CDU. Fakt ist: Neben dem Fortbestand der Minoritenschule (die RP berichtete) sind Erweiterungsbedarfe festgelegt worden, allen voran an der Wilhelm-Busch-Schule in Hösel sowie an der Heinrich-Schmitz-Schule in Lintorf. Im Rat überraschte die Verwaltung mit einer positiven Botschaft: Für Lintorf könnte der neue Standort bereits gefunden sein. „Die Verwaltung hat das Gelände des weitestgehend ungenutzten Sportplatzes an der Brandsheide, auf dessen südlichem Teil gerade eine neue städtische Kita entsteht, in den Blick genommen“, berichtet der schulpolitische Sprecher und Lintorfer CDU-Ratsherr Oliver Thrun. Auf der Fläche im Eigentum der Stadt besteht bereits Baurecht, sodass sich die Umsetzung deutlich verkürzen würde, insbesondere, wenn man zusätzlich auf Modulbauweise setzt. „Der Standort bietet viele Vorteile für den benötigten Neubau mit drei Zügen sowie Räumen für den offenen Ganztag. Dazu kommt, dass die Heinrich-Schmitz-Schule am Schulzentrum verbleiben würde und sich die Wegebeziehungen und die gute Anbindung nicht ändern“, ergänzt Theresa Dietz, CDU-Ratsfrau und Sprecherin für Lintorf/Breitscheid. Die CDU-Fraktion sowie die übrigen Ratsfraktionen nahmen die Botschaft positiv auf und erweiterten den Schulentwicklungsplan um die konkrete Entwicklung des Standortes zwischen Brandsheide und Breitscheider Weg. „Wichtig war uns bei dieser Entscheidung auch die Zusicherung der Verwaltung, dass sich damit der vorrangige Erweiterungsbedarf in Hösel nicht verschiebt und zeitgleich vorangetrieben wird“, erklärt Thrun.