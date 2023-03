Ausstellungen in Ratingen Bilder und Literatur korrespondieren

Christina Neumann hat ein Studium bei Prof M. Lüpertz mit Meisterabschluss absolviert. Sie hat eine ganz eigene Welt der Figuren, farbenprächtig in der Malerei, Abstrakt in den Zeichnungen. Ihre große Liebe zur Malerei gibt sie u a. beim Kinderschutzbund in Ratingen den Kindern weiter. Ihr jetziges Ausstellungsthema sind Porträts von Tieren und Menschen. Die Vernissage in der Arkadengalerie, Obertor 10, ist am 8. April um 13 Uhr. Die Ausstellung ist vom 4. bis 13. April. täglich geöffnet von 13 bis 17 Uhr auch Ostersonntag und Ostermontag. An Karfreitag bleibt die Galerie geschlossen.