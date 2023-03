Angebot für Bürger und kleine Unternehmen VHS-Ansprechpartner für berufliche Weiterentwicklung

Bei dem ESF-Förderprogramm „Perspektiven im Erwerbsleben“ unterstützt das Land NRW Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen. Wer im Job weiterkommen möchte, mit seiner aktuellen Arbeitssituation nicht mehr zufrieden ist oder nach einer Pause wieder in den Beruf einsteigen möchte, kann bei der VHS bis zu neun entgeltfreie Beratungsstunden in Anspruch nehmen und sich bei den ersten Schritten professionell unterstützen lassen. „Wir machen zunächst eine Bilanzaufnahme der persönlichen Stärken und Neigungen und erstellen dann einen Plan, wie jemand seinen Weg in eine Position findet, die seinen Neigungen entspricht. Dabei können auch die kompletten Bewerbungsunterlagen überarbeitet werden und auch die Vorbereitung auf das Job-Interview gehört zum Beratungsumfang“, erklärt Karl-Heinz Simsheuser. In einem Youtube-Video (https://www.youtube.com/watch?v=Oem-SQePC8A), das über die Homepage der VHS im Bereich „Service/Perspektiven im Erwerbsleben“ zu finden ist, stellt er sich und das Programm vor.