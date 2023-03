Schule in Ratingen Minoritenschule freut sich über Erhalt

(RP/kle) Es war so etwas wie ein Gefühlschaos bei den versammelten Kindern und Eltern, die sich am Mittwochnachmittag auf den Weg Richtung Rathaus gemacht hatten, um an der entscheidenden Sitzung des Schulausschusses teilzunehmen. Freude, Überraschung, Erleichterung, Ungläubigkeit und doch immer noch Zweifel – so lässt sich der Mix am besten zusammenfassen. Was war passiert? Kurz vor Beginn des Ausschusses meldete die Rheinische-Post, dass Schuldezernent Anders den Erhalt der Minoritenschule nun doch bestätigen kann.