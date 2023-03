Veranstaltung in Ratingen Erinnerung an Syrien vor dem Krieg

Lutz Jäkel, Jahrgang 1970, ist Foto- und Videojournalist, Buchautor und hat in Hamburg Islamwissenschaften und Geschichte studiert. Eine Zeitlang lebte er in Damaskus (Syrien) und Sanaa (Jemen). Als Kind aufgewachsen in Istanbul, bereist und fotografiert er seit vielen Jahren die Welt und schreibt darüber. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet und werden vermarktet durch die renommierte Fotoagentur laif in Köln. Schwerpunkt ist die arabische und islamische Welt, aber nicht nur, er fühlt sich auch in anderen Teilen der Welt pudelwohl. Seine Reportagen erscheinen in Büchern, Magazinen und Zeitungen u.a. in Stern, Spiegel, National Geographic, GEO, GEO Saison, Abenteuer und Reisen, ADAC Reisemagazin, Merian, Süddeutsche Zeitung, Travellers World. Lutz Jäkel lebt in Berlin.