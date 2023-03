Fußball, Niederrheinpokal Das Ratinger Stadion ist ungeeignet

Erstmals in der Vereinsgeschichte hat Ratingen 04/19 das Halbfinale im Niederrheinpokal erreicht, die Partie gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen hatte Trainer Martin Hasenpflug als das „Fußball-Highlight des Jahres in Ratingen“ geadelt. Seit Donnerstag ist jedoch klar – diesen Höhepunkt wird es nicht in der Heimatstadt des Oberligisten geben, die Partie muss am Samstag, 15. März ab 15 Uhr im Stadion Niederrhein in Oberhausen ausgetragen werden.