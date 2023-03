Fußball, Oberliga Nächste Posse aus dem Sport-Dorf

Es gibt ein vielfältiges Sportangebot in Ratingen, aber das allein macht noch lange keine Sportstadt. Zwar gibt es Investitionen in die Infrastruktur, aber das Stadion zeigt aktuell sehr genau, wie provinziell da gedacht wird. Als eine der Top-Mannschaften der Oberliga steht Ratingen 04/19 als höchstspielender Fußball-Klub an der Schwelle zur Semi-Professionalität, am mittelfristigen Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse Deutschlands, die Regionalliga, wird gearbeitet. Da sollte man meinen, dass die millionenschwere Sanierung der Hauptspielstätte diesen Weg begleitet.