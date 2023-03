Handball, Oberliga und Verbandsliga Schwerstarbeit für den TuS 08

Bedenklich ist die Verbandsliga-Talfahrt des TuS 08 Lintorf II. Die jüngsten vier Spiele gingen komplett verloren, und zwar alle deutlich. Zwar sieht die Tabellenlage der Schützlnge von Trainer Alex Schult mit Platz sechs recht sicher aus, aber, so Hajo Pfeiffer: „Das kann trügen.“ Sechs Spiele stehen noch aus. „Es müssen noch vier Punkte her, am besten zwei davon schon am späten Samstagabend, wenn die TG Cronenberg zu uns kommt.“ Beide haben je 18 Pluspunkte, Sicherheit sieht anders aus. In Wuppertal gewann die TuS-Reserve sicher 25:20, und der Ex-Lintorfer Janis Löwenstein ist bei den Gästen der große Torjäger. Am kommenden Dienstag sind die Lintorfer erneut im Einsatz, dann kommt der Top-Favorit TB Wülfrath zum Nachholspiel an den Breitscheider Weg. Anwurf ist dann um 20.30 Uhr.