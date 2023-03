Feuerwehr Ratingen im Dauereinsatz Feuerwehr und Rettungsdienst arbeiten Fülle an Alarmierungen ab

Zeitgleich zu diesem Einsatz wurde ein Brand in einer Pizzeria an der Speestraße in Lintorf gemeldet. Hier brannte ein Kühlschrank in dem Restaurant. Anwesende hatten bereits einen Pulverlöscher eingesetzt und den Brand bekämpft. Die Feuerwehr entfernte den Kühlschrank aus dem Gebäude, kontrollierte die Brandstelle und belüftete die Räume. Eine Person kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.