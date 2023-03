Eishockey, Regionalliga Ice Aliens sehen sich im Finale als Außenseiter

Ratingen · Am Freitagabend starten die Ratinger Ice Aliens in die Finalserie der Eishockey-Regionalliga gegen den EHC Neuwied, der zunächst am Sandbach zu Gast ist. Aliens-Trainer Frank Gentges schätzt die Situation ein.

17.03.2023, 05:15 Uhr

„Guck mal, was Neuwied für einen Kader hat“, scheint Aliens-Trainer Frank Gentges hier zu sagen. Foto: Achim Blazy (abz)

Am heutigen Freitag starten die Ratinger Ice Aliens ab 20 Uhr am heimischen Sandbach in die Play-Off-Finalserie gegen den EHC Neuwied, das Team, das als erstes drei Siege eingefahren hat, ist Meister. Aliens-Trainer Frank Gentges spricht vorab über... ...das Erreichen des Saisonziels: „Der bisherige Erfolg war durch intensive Arbeit absolut verdient, und darauf können wir sehr stolz sein. Das Finale jetzt ist ein Zubrot, aber auch dort werden wir natürlich versuchen, unseren Weg zu finden.“ ...die Favoritenrolle: „Aufgrund der finanziellen Mittel, der Zuschauerzahlen, der Perspektive für die kommenden Jahre und durch den aktuellen Kader inklusive zweier Importspieler muss Neuwied der klare Favorit sein. Durch die zusätzliche Teilnahme am Inter Regio Cup in 14 Spielen gegen niederländische und belgische Top-Teams sehe ich Neuwied aktuell auf einem noch höheren Niveau als in der Hauptrunde.“ ...die EHC-Importspieler: „Von den 47 Neuwieder Toren in den sechs Viertel- und Halbfinalspielen – also im Schnitt fast acht Tore pro Spiel – waren die beiden Imports an 25 beteiligt: Das ist doch deutlich genug. ...die eigene personelle Situation: „Es gibt leider wieder Ausfälle, das ist auch im Finale für uns kein Wunschkonzert. Aber das war über die ganze Saison so, wir haben noch nie in Bestbesetzung gespielt. Das darf für uns jetzt kein Thema sein, die anwesenden Spieler haben die volle Aufmerksamkeit. Fünf Spieler werden definitiv fehlen, bei weiteren vier bis fünf müssen wir von Tag zu Tag schauen.“ ...die Hoffnungen: „In der Hauptrunde haben wir beide Heimspiele gegen Neuwied gewonnen und in den beiden Auswärtsspielen einen Punkt geholt. In der best-of-five-Serie muss jeder einzelne Spieler weit über sich hinauswachsen und Neuwied zudem schwächeln. Ich bin gespannt, ob die Jungs ihr Niveau nochmals um einiges steigern können. Das erhoffe ich auch von den Fans. Um insgesamt konkurrenzfähig zu sein, muss man auch von den Rängen die Jungs anpeitschen.“

(RP/ame)